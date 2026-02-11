Revani, Türk mutfağının en köklü ve en sevilen şerbetli tatlılarından biri olarak bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre bu tatlı, Osmanlı Devleti döneminde Ermenistan ve Erivan’ın fethedilmesi onuruna saray aşçıları tarafından icat edilmiştir. İsmini de Erivan zaferinden aldığı rivayet edilen revani, irmik ve yumurtanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan süngerimsi dokusuyla dikkat çeker. Bazı yörelerde sünger tatlısı veya yoğurt tatlısı olarak da adlandırılsa da, klasik revaniyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik yoğun irmik kullanımı ve şerbeti tam çekmesini sağlayan gözenekli yapısıdır.

REVANİ HAZIRLAMAK İÇİN HANGİ MALZEMELER BULUNDURULMALI?

Mükemmel bir revani yapabilmek için mutfağınızda temel bazı malzemelerin hazır olması gerekir. İyi bir sonuç almak için malzemelerin oda sıcaklığında olması büyük önem taşır. İşte temel liste:

Yumurta ve toz şeker. İrmik ve elenmiş buğday unu. Sıvı yağ. Yoğurt veya süt. Kabartma tozu ve şekerli vanilin. Şerbeti için su, toz şeker ve birkaç damla taze limon suyu. Üzerini süslemek için rendelenmiş Hindistan cevizi veya Antep fıstığı

ŞEKER HASTALARI REVANİ TATLISI YEMELİ Mİ?

Sağlık konusu, özellikle şerbetli tatlılar söz konusu olduğunda en çok dikkat edilmesi gereken husustur. Şeker hastaları yani diyabet hastaları için revani tüketimi oldukça riskli bir durumdur. Revani hem hamurundaki karbonhidrat hem de üzerine dökülen yoğun şekerli şerbet nedeniyle glisemik indeksi oldukça yüksek bir besindir. Şeker hastalarının bu tür tatlılardan uzak durması veya çok nadir durumlarda, doktorlarına danışarak şeker yerine doğal tatlandırıcılar ile hazırlanmış özel diyet versiyonlarını tüketmesi önerilir. Ancak geleneksel tarifle hazırlanan bir revani, diyabet hastaları için uygun değildir.

REVANİ TATLISINA SÜT MÜ YOKSA YOĞURT MU KONULMALI?

Klasik ve orijinal revani tarifinde genellikle yoğurt tercih edilir. Yoğurt, tatlının daha yoğun bir kıvama sahip olmasını ve o meşhur gözenekli yapısının oluşmasını sağlar. Ayrıca yoğurdun hafif asidik yapısı, kabartma tozunun daha iyi aktive olmasına yardımcı olarak tatlının daha güzel kabarmasına imkan tanır. Ancak daha yumuşak ve hafif bir doku isteyenler süt de kullanabilirler. Sütle yapılan revani, yoğurtla yapılana göre biraz daha kek dokusuna yakın olur. Eğer geleneksel, hafif nemli ve tam kıvamında bir revani istiyorsanız tercihiniz mutlaka taze yoğurttan yana olmalıdır.

TAM KIVAMINDA 4 KİŞİLİK REVANİ TATLISI NASIL HAZIRLANMALI?

Küçük bir aile veya misafir grubu için tam ölçülü, ziyan olmayan bir revani hazırlamak mümkündür. İşte adım adım 4 kişilik tarif:

Şerbetin Hazırlanışı

Öncelikle şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakmalısınız çünkü revani sıcak, şerbet ise soğuk veya ılık olmalıdır. 2 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra içine 3 veya 4 damla limon suyu ekleyip 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin ve ocaktan alarak soğutun.

Hamurun Hazırlanışı

2 adet yumurtayı yarım su bardağı toz şekerle iyice beyazlaşana kadar çırpın. Üzerine yarım su bardağı yoğurt ve yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştırmaya devam edin. Ardından 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyip spatula yardımıyla malzemeler birbirine karışana kadar söndürmeden karıştırın.

Pişirme ve Servis

Küçük boy kare bir borcamı veya fırın kabını yağlayıp harcı dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının ilk sıcağının çıkması için 2 dakika bekledikten sonra soğuk şerbeti her yerine gelecek şekilde dökün. Tatlı şerbeti tamamen çekip oda sıcaklığına geldiğinde üzerine Hindistan cevizi serperek servis yapabilirsiniz.