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Geleneksel Türk mutfağının hem çorba hem de ana yemek niyetine tüketilen en köklü ve lezzetli yemeklerinden biri ekşili sulu köftedir. Küçük köfte tanelerinin patates ve havuç gibi kök sebzelerle buluştuğu bu özel yemek, en son eklenen yoğurtlu ve limonlu terbiye sayesinde ekşi, ferahlatıcı ve kıvamlı bir lezzete kavuşur. Özellikle kış aylarında iç ısıtan, hastalıklara karşı vücut direncini artıran ve oldukça doyurucu olan bu yemek, Türk aile yapısında ve ev yemekleri kültüründe çok önemli bir yere sahiptir.

4 KİŞİLİK EKŞİLİ SULU KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Aileniz veya misafirleriniz için 4 kişilik mükemmel bir ekşili sulu köfte hazırlamak istiyorsanız, malzemeleri eksiksiz ve taze bir şekilde temin etmeniz büyük önem taşır.

Köfte harcı için malzemeler:

250 gram az yağlı dana kıyma

2 yemek kaşığı pirinç

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet yumurtanın akı

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pull biber veya isteğe göre kimyon

Yemeğin Sebze ve Sıvı Tabanı İçin Malzemeler:

1 adet büyük boy patates

1 adet büyük boy havuç

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak su veya tercihen et suyu

Köfteleri Bulamak İçin:

3 yemek kaşığı un

Ekşili sulu köftenin terbiyesi nasıl olur?



Ekşili sulu köfteye o karakteristik tadını, ipeksi dokusunu ve ferahlatıcı ekşiliğini veren en önemli unsur sosu, yani terbiyesidir. Terbiyesiz bir ekşili sulu köfte düşünülemez.

Terbiye için gerekli malzemeler:

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı susuz veya koyu kıvamlı yoğurt

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 yemek kaşığı tepeleme un

Terbiyenin hazırlanışı:

Derin bir kase içerisine yumurta sarısı, yoğurt, taze sıkılmış limon suyu ve un eklenir. Bir tel çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpılır. Terbiyenin içerisinde hiçbir şekilde un veya yoğurt topağı kalmamalıdır.

Ekşili sulu köftede hangi baharatlar bulunur?

Ekşili sulu köftenin lezzet dengesini korumak için baharat kullanımı oldukça hassas bir konudur. Yemeğin kendi ekşi ve ferah lezzetini bastırmayacak baharatlar tercih edilmelidir.

Karabiber: Köfte harcının temel baharat

Tuz: Hem köfte harcına hem de yemeğin suyuna lezzet dengesini sağlamak için eklenir.

Pul Biber: Köfte harcına hafif bir renk ve aromatik bir acılık katmak amacıyla kullanılır.

Kuru Nane: Yemeğin pişme aşamasının sonunda veya üzerine yakılan tereyağlı sos içerisinde kullanılır. Limonun ekşiliği ile mükemmel bir uyum yakalar.

Kimyon: İsteğe bağlı olarak köfte harcına çok az miktarda eklenebilir, sindirimi kolaylaştırır.

Mükemmel Bir Ekşili Sulu Köfte İçin Püf Noktaları

Dağılmayan, kıvamı tam oturan ve lezzetiyle hayran bırakan bir ekşili sulu köfte pişirmek için dikkat edilmesi gereken temel püf noktaları şunlardır:

Köfte Harcını İyice Yoğurun: Kıymayı, yıkanıp süzülmüş pirinci, rendelenip suyu sıkılmış soğanı ve baharatları en az 10 dakika boyunca iyice yoğurun. Malzemelerin birbirine tamamen bütünleşmesi köftelerin pişerken dağılmasını önler.

Pirinçlerin Önceden Islatılması: Pirinçleri köfteye eklemeden önce ılık suda 15 dakika bekletip süzmek, köftenin içinde daha hızlı ve eşit pişmesini sağlar.

Köfteleri unlama aşaması: Yuvarladığınız fındık büyüklüğündeki köfteleri geniş bir tepsiye serpilmiş unun içerisine atın ve tepsiyi sallayarak tüm köftelerin dışının hafifçe unla kaplanmasını sağlayın. Bu un, hem köftelerin birbirine yapışmasını engeller hem de yemeğin suyuna doğal bir kıvam verir.

Sebzelerin boyutu: Patates ve havuçları, hazırladığınız köftelerin büyüklüğüne paralel olacak şekilde tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın.

Terbiyenin kesilmesini önleme sırrı: Terbiyeyi tencereye eklemeden önce mutlaka ılıştırma işlemi uygulanmalıdır. Tencerede kaynayan yemeğin suyundan bir iki kepçe alınarak yavaşça terbiyeye eklenir ve hızlıca çırpılır. Terbiye ılındıktan sonra tencereye sicim gibi incecik aktarılır ve bu sırada tencere aralıksız karıştırılır.

Tuzun ekleme zamanı: Tuzu mutlaka yemek tamamen piştikten ve ocaktan alınmaya yakın bir zamanda ekleyin. Pişme esnasında erken eklenen tuz, terbiyeli yemeklerde yoğurdun kesilmesine neden olabilir.

Dinlendirme: Yemeğinizi ocaktan aldıktan sonra kapağı kapalı şekilde yaklaşık 10 ile 15 dakika arası dinlendirirseniz, lezzetler birbirine geçecek ve kıvamı çok daha güzel oturacaktır.