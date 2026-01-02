2025 yılı biterken herkesin elinde bolca rakam var. Enflasyon oranları aşağı inmiş, faizler “tepe noktasını gördü” havasında, büyüme tahminleri ise temkinli bir iyimserlikle cümle aralarına serpiştirilmiş durumda. Grafikler fena görünmüyor. Sunumlar akıyor. Ekonomi sayfalarını hızlıca tarayan biri için her şey yolunda bile sayılabilir. Zaten umut dediğimiz şey de çoğu zaman böyle başlıyor: Birkaç rakam yer değiştiriyor, biz de hayatın peşinden geleceğini varsayıyoruz.

Ama 2025, bu varsayımın pek de çalışmadığı bir yıl oldu.

Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında yılın ana teması “rasyonaliteye dönüşün sabır gerektirdiği”ydi. Para politikası sıkıydı, söylem kararlıydı, hedefler netti. Enflasyon düşüyordu, ya da en azından düşüyor gibi görünüyordu. Ne var ki bu düşüş, çoğu insan için istatistiksel bir olay olarak kaldı. Çünkü enflasyon gerilerken kiralar kendi başına bir hayat yaşamaya devam etti. Ücretler artarken, artışlar genellikle ev sahibine selam verip yoluna devam etti. Böylece 2025’te yeni bir ekonomik gerçeklikle tanıştık: Rakamlar düzelebilir ama hayat aynı hızda yavaşlamayabilir.

Ücret meselesi bu ironinin belki de en berrak hâliydi. Yüzdelik artışlar açıklandı, beklentiler konuşuldu, “denge” vurgusu yapıldı. Sonra herkes kendi hayatına döndü ve şu basit hesapla baş başa kaldı: Bu maaş, bu kirayla yan yana durabiliyor mu? Çoğu zaman cevap hayırdı. Enflasyon düşerken geçim derdinin yerinde sayması, 2025’i “makro iyimserlik, mikro yorgunluk” yılına çevirdi.

Dünya da çok farklı bir yerde değildi doğrusu. ABD’de enflasyon kontrol altına alınmıştı ama konut fiyatları ve sağlık giderleri Amerikalılara pek rahat nefes aldırmadı. Avrupa’da yeşil dönüşüm hedefleri konuşulurken sanayi rekabeti ve enerji maliyetleri siyasetin boynuna dolandı. Almanya “eski motor” rolünü sorguladı, Fransa iç gerilimlerle meşguldü, Güney Avrupa ise borç başlığını masadan bir türlü kaldıramadı. Küresel ölçekte 2025, “rakamlar fena değil ama hayat pahalı” hissinin evrenselleştiği bir yıl oldu.

Türkiye bu küresel tablonun dışında kalmadı; hatta bazı başlıklarda ön sıralarda yer aldı. Dış finansman girişleri piyasaları rahatlattı, güven söylemi yeniden dolaşıma girdi. Ancak kalıcı yatırım konusu açıldığında cümleler genellikle hukuk, öngörülebilirlik ve kurumsallık kelimeleri etrafında dolandı. Yani mesele sadece para değil, güven meselesiydi. 2025, bu gerçeği tekrar tekrar hatırlatan bir yıl oldu.

Siyasi alanda ise “istikrar” kelimesi neredeyse her cümlenin anahtarıydı. İstikrar anlatıldı, savunuldu, hedef olarak gösterildi. Fakat gündelik hayatta istikrar, daha basit bir soruyla ölçüldü: “Bu ay geçen aydan daha mı rahatım?” Bu soruya net bir evet cevabı verilemeyince, siyasi tartışmalar da rakamlardan çok duygular üzerinden yürüdü. Ekonomi konuşulurken sabır, siyaset konuşulurken beklenti öne çıktı.

Dış politikada 2025, Türkiye’nin klasik denge refleksinin devam ettiği bir yıl oldu. Ortadoğu’daki istikrarsızlık, Karadeniz’de süren belirsizlik, büyük güç rekabetinin sertleşmesi… Türkiye satranç tahtasında dikkatli hamleler yaptı. Ama içerdeki gündelik satrançta taşlar daha tanıdıktı: kira, fatura, kredi kartı ekstresi.

Teknoloji ve yapay zekâ tartışmaları da bu tabloya eşlik etti. Herkes dijital dönüşümden, verimlilikten, geleceğin mesleklerinden bahsetti. Gelecek parlaktı ama bugün pahalıydı. Ortalama bir vatandaş için yapay zekânın en cazip ihtimali, belki de bir gün kira artışlarını tahmin edebilecek bir algoritma üretmesiydi. O da henüz beta aşamasına bile gelmedi.

Tam bu noktada 2025’in adalet vitrini de tabloyu tamamladı. Uzun süredir “artık sonuçlanıyor” denilen, kamuoyunun hafızasında neredeyse takvim yılıyla ölçülen dava süreçleri nihayet karara bağlandı. Kararlar açıklandı, hukukçular konuştu, siyasi pozisyonlar yeniden alındı. Fakat gündelik hayat, bu sonuçlara karşı son derece serinkanlıydı. Hiçbir kira sözleşmesi “yargı rahatladı” diye yenilenmedi, hiçbir ücret bordrosu “hukuki belirsizlik azaldı” diye kabarmadı. Davalar bitti ama tartışmalar bitmedi; dosyalar kapandı ama parantezler açık kaldı. 2025 böylece şunu da öğretti: Türkiye’de bazı davalar sonuçlandığında hukuki bir cümle tamamlanıyor olabilir ama ekonomik ve toplumsal metin genellikle aynı yerden okunmaya devam ediyor.

Sonuç olarak 2025, ne tamamen karanlık ne de parlak bir yıl oldu. Daha çok, rakamlarla umut arasındaki mesafenin ölçüldüğü bir yıl oldu. Enflasyon düştü ama geçim kolaylaşmadı; belirsizlik azaldı ama rahatlama gecikti. Belki de bu yüzden yılın en gerçekçi özeti şu: Rakamlar yerinde duruyor, umut ise hâlâ taşınacak ev arıyor. Ve anlaşılan o ki, umut da artık kira soruyor.