Amasya’da bir köyde yaşayan 67 yıllık evli asırlık çınarlar, mutluluğun sırrını birbirlerini sevmeleri ve kırmamaları olarak gösteriyor.

87 yaşındaki İbrahim ile 90 yaşındaki Münevver Esen çifti, birbirlerini ilk günkü gibi seviyor. Yan yana fotoğraflarını odanın baş köşesine asan çifte, nüfus arşivinden çıkan 67 yıl öncesinin “evlenme kağıdı” belgesi hediye edildi.

"ÇOK ÇALIŞTIK, BİRBİRİMİZE DESTEK OLDUK"

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yıllardır çiftçilik yaparak geçinen ve 4 çocuk sahibi olan köyün en yaşlıları Esen çifti, yeni evlenecekler ile evli çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Yıllardır iki gözlü ve sobalı evde yaşadıklarını belirten Münevver Esen, “Orak biçtik, harmanda çalıştık. Çok çalıştık. Ama birbirimize hep destek olduk. Birbirinize sırtınızı vererek geçinin. Sevdiğinizi bırakmayın” dedi.

VALİ BAKAN’DAN 67. YIL JESTİ

Amasya Valisi Önder Bakan, 1959 yılında düzenlenen “evlenme kağıdı” belgesini evlilik yıldönümlerinde köylerinde ziyaret ettiği çifte hediye ederek anlamlı bir jest yaptı.

Vali Bakan, çifte mutluluklarının ömürleri boyunca sürmesini diledi. Ziyarete AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez de katıldı.

"ÇİFTİMİZİ ÖRNEK ALIYORUZ"

Köyün en yaşlı çifti çok sevdiklerini anlatan genç köylü Ebru Akbulut, “Birbirlerini seven, sayan çiftimizi biz bekarlarda örnek alıyoruz” diye konuştu.