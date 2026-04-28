Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla il genelindeki kontrollerine devam ediyor. Yapılan son saha çalışmaları kapsamında, kaçak avcılar tarafından suya bırakılan devasa bir balık ağı tespit edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda el konulan 300 metrelik ağın içerisinden çıkan balıklar, ekiplerce tek tek ayıklanarak canlı bir şekilde tekrar göle bırakıldı.

Operasyonun detayları ise şöyle:

Ele Geçirilen Malzeme: 300 metre uzunluğunda kaçak av ağı.

Müdahale: Ağa takılan balıklar kurtarılarak doğal ortamına salındı.

Yasal Süreç: El konulan av malzemeleriyle ilgili resmi işlemler başlatıldı.

Yetkililerden Uyarı: Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri popülasyonunu korumak adına kaçak avcılıkla mücadelenin ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.