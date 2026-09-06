Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz

Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in 2 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülen halka arzının pazarlama sürecine ekim ortasından önce başlaması beklenmiyor. Şirketin ayrıca 15 milyar dolarlık kredi limitini kesinleştirmek için uğraşlarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 1

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in halka arz hazırlıklarını sürdürdüğü ve sürecin en erken ekim ayının ortasında başlatılmasının beklendiği belirtildi.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 2

Halka arzın ise kasım ayında ülkede yapılacak ara seçimlerden birkaç gün önce tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 3

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin halka arz izahnamesini eylül ayı sonundan önce yayımlaması beklenmiyor.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 4

Kaynaklar, halka arz takvimi başta olmak üzere mevcut planlarda değişiklik yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 5

Anthropic’in halka arzının bazı yatırımcıların tahminlerine göre 2 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 6

Söz konusu işlem, gerçekleştirilmesi planlanan en büyük halka arzlardan biri.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 7

Ayrıca yapay zekâ sektörüne yönelik kamu piyasalarındaki yatırımcı ilgisi açısından da önemli bir sınama olarak değerlendiriliyor.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 8

Şirketlerin halka arz takvimlerinde piyasa koşulları, düzenleyici incelemeler ve hazırlık süreçleri nedeniyle değişikliğe gidebildiği, bu nedenle söz konusu değişikliklerin olağan kabul edildiği ifade ediliyor.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 9

Reuters’a konuşan bir kaynak, Anthropic’in halka arz hazırlıkları kapsamında 15 milyar dolarlık rotatif kredi limitini kesinleştirmeye çalıştığını söyledi.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 10

Kredi finansmanında görev alan bankaların analistleri de dahil olmak üzere analistlerin, bu sürecin ardından şirketle görüşmesinin beklendiği aktarıldı.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 11

Kaynak, şirketlerin genellikle analist toplantıları ile halka arz izahnamesinin kamuoyuna açıklanması arasında birkaç hafta bıraktığını belirtti.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 12

Ancak analistler Anthropic’i zaten yakından tanıdığı için bu sürenin daha kısa tutulabileceği ifade edildi.

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Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz - Resim: 13

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan ve Citi’nin Anthropic’in halka arz sürecinde şirketle birlikte çalışan bankalar arasında olduğu belirtildi.

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