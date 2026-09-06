Yapay zekâ şirketi Anthropic’in halka arz hazırlıklarını sürdürdüğü ve sürecin en erken ekim ayının ortasında başlatılmasının beklendiği belirtildi.
Tam 2 trilyon dolarlık hamle: Yapay zeka şirketinden halka arz
Yapay zekâ şirketi Anthropic’in 2 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülen halka arzının pazarlama sürecine ekim ortasından önce başlaması beklenmiyor. Şirketin ayrıca 15 milyar dolarlık kredi limitini kesinleştirmek için uğraşlarını sürdürdüğü bildirildi.Kaynak: Haber Merkezi
Halka arzın ise kasım ayında ülkede yapılacak ara seçimlerden birkaç gün önce tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.
Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, şirketin halka arz izahnamesini eylül ayı sonundan önce yayımlaması beklenmiyor.
Kaynaklar, halka arz takvimi başta olmak üzere mevcut planlarda değişiklik yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Anthropic’in halka arzının bazı yatırımcıların tahminlerine göre 2 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.
Söz konusu işlem, gerçekleştirilmesi planlanan en büyük halka arzlardan biri.
Ayrıca yapay zekâ sektörüne yönelik kamu piyasalarındaki yatırımcı ilgisi açısından da önemli bir sınama olarak değerlendiriliyor.
Şirketlerin halka arz takvimlerinde piyasa koşulları, düzenleyici incelemeler ve hazırlık süreçleri nedeniyle değişikliğe gidebildiği, bu nedenle söz konusu değişikliklerin olağan kabul edildiği ifade ediliyor.
Reuters’a konuşan bir kaynak, Anthropic’in halka arz hazırlıkları kapsamında 15 milyar dolarlık rotatif kredi limitini kesinleştirmeye çalıştığını söyledi.
Kredi finansmanında görev alan bankaların analistleri de dahil olmak üzere analistlerin, bu sürecin ardından şirketle görüşmesinin beklendiği aktarıldı.
Kaynak, şirketlerin genellikle analist toplantıları ile halka arz izahnamesinin kamuoyuna açıklanması arasında birkaç hafta bıraktığını belirtti.
Ancak analistler Anthropic’i zaten yakından tanıdığı için bu sürenin daha kısa tutulabileceği ifade edildi.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan ve Citi’nin Anthropic’in halka arz sürecinde şirketle birlikte çalışan bankalar arasında olduğu belirtildi.