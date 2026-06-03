Tam 2 trilyon dolarlık dev güç: Terör bölgesiydi, şimdi Türkiye’nin kaderini değiştiriyor

Gabar'daki petrol üretimi sadece günlük rakamlarla sınırlı değil. Bugüne kadar ortaya çıkarılan rezervler ve üretim potansiyeliyle birlikte bölgenin ülke ekonomisine 2 trilyon dolar seviyesinde katkı sağlıyor. Bu rakam, Türkiye'nin gelecekteki kalkınma hamlelerinin, savunma sanayii yatırımlarının ve büyük projelerinin en önemli finansman kaynaklarından birini oluşturuyor. Her biri özenle açılan kuyular, modern teknolojiyle donatılmış tesisler ve gece-gündüz aralıksız çalışan ekipler ile birlikte üretim her geçen gün daha da artırılıyor. Gabar petrolü 43 gravite kalitesiyle de dikkat çekerek rafinerilerde yüksek verim sağlıyor.