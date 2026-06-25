Adana'da 1940 yılında kurulan Çukobirlik'in, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan hizmet binasının yapımına 1978 yılında başlandı.

Tam 2 bin 700 delik açıldı: Yarım ton dinamit yerleştirildi: 86 yıllık ikonik bina yerle bir oldu - Resim : 1

İnşaatı 1980 yılında tamamlanan bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı. Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı belirlenince yapı hakkında yıkım kararı verildi.

Tam 2 bin 700 delik açıldı: Yarım ton dinamit yerleştirildi: 86 yıllık ikonik bina yerle bir oldu - Resim : 2


DAİMFED Yıkım Komisyonu Başkanı Seyfettin Can, binanın deprem nedeniyle ağır hasar gördüğünü belirterek, "Yapılan incelemelerde binanın 4 kolonunun patladığı tespit edildi. Bu nedenle kontrollü yıkım kararı alındı. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alındı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 bin 700 delik açılarak 500 kilograma yakın dinamit yerleştirildi" dedi.

Tam 2 bin 700 delik açıldı: Yarım ton dinamit yerleştirildi: 86 yıllık ikonik bina yerle bir oldu - Resim : 3
Güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından bina, kontrollü patlatma yöntemiyle saniyeler içinde yıkıldı. Yıkım sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar sorunsuz şekilde tamamlandı.

Tam 2 bin 700 delik açıldı: Yarım ton dinamit yerleştirildi: 86 yıllık ikonik bina yerle bir oldu - Resim : 4