Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Anderson Talisca'nın son günlerde transfer söylentilerine anılması sarı lacivertli taraftarları endişelendirmişti. Ancak Brezilyalı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deyim yerindeyse taraftarların yüreğine su serpti.

TALISCA: 'TÜM KULÜP ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fenerbahçe'ye katıldığı günün yıldönümü olduğunu hatırlatan Talisca, "Bugün, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamamın 1. yılı. İlk günden itibaren bana gösterdikleri ilgi, saygı ve destek için tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

'HAYALİM FENERBAHÇE'Yİ LİG ŞAMPİYONU YAPMAK'

Fenerbahçe'de şampiyonluk kazanmaya odaklandığını belirten 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu ayrıca "Hayalim çok net: bu kulübü lig şampiyonu yapmak. Birlikte başaracağız, çok yakınız ve tamamen buna odaklanmış durumdayız." dedi.

FENERBAHÇE'DE 30 MAÇTA 20 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 30 maçta 17 gol, 3 asistlik performansıyla 20 gole doğrudan katkı sunan Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Talisca'nın bu mesajı aynı zamanda Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istediği ve sözleşme yenileme görüşmelerine de yeşil ışık yaktığı şeklinde de yorumlandı.