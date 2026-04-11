Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0'lık farklı sonuçla mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca 2 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

TALISCA: 'İSTATİSTİKLER İÇİN HİÇBİR ZAMAN ENDİŞELENMEDİM'

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Brezilyalı yıldız şunları söyledi:

"Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve goller atıyorum.Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak."

ARCHIE BROWN İLE MAÇTAN ÖNCE SÖZLEŞTİK

Ayrıca attığı golden sonra Archie Brown ile yaptıkları dansın perde arkasını anlatan Talisca, "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'ya özgü dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık." dedi.