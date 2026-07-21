Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından galibiyet golünü atan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin disiplinli bir oyun sergilediğini belirten Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın kolay geçmediğini söyledi.

'KAZANARAK BAŞLAMAK ÖNEMLİYDİ'

Talisca, "Zor bir maç oldu. Rakibimiz çok disiplinli oynadı. Böyle takımlara karşı oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Golden önce kalecinin önemli kurtarışları vardı. Bizim için iyi bir sonuç oldu. Kazanarak başlamak önemliydi." ifadelerini kullandı.

'MAÇ OYNADIKÇA DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Sezonun başındaki maçların her zaman zorlu geçtiğini dile getiren deneyimli oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Rövanş karşılaşmasına odaklandıklarını söyleyen Talisca, "Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Maç oynadıkça tam kapasitemize ulaşacağız. Takım olarak ritmimizi her geçen maç daha iyi bulacağız." diye konuştu.