Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, FB'ye açıklamalarda bulundu.

TALISCA: 'BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM'

Sakatlığının ardından sahalara dönen Talisca, fiziksel durumuyla ilgili, “Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Tabii ki de sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim. Ama bu süreçte çalışmalarımı sürdürdüm. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için çalışmalarımı sürdürüyorum.” dedi.

'5 GOL DAHA ATARSAM KARİYER REKORUM OLACAK'

Sezon performansına da değinen Brezilyalı futbolcu, “Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Adaptasyon sürecim iyi geçti. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. 30-31 gole ulaşabilirim.” ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Beşiktaş derbisine özel vurgu yapan Talisca, “Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın desteğine inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda tüm maçları kazanmalıyız.” dedi.

'MİLLİ ARA BİZİ GÜÇLENDİRECEK'

Milli arayı fırsat olarak gördüklerini belirten yıldız isim, “Oynayacağımız maçlar zor ama bizler en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü ve komple bir şekilde dönebilmek adına çok iyi çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan destek istiyoruz.” şeklinde konuştu.