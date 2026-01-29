Talisca, eski kulübü Al Nassr'ın başkanı Abdullah Al-Majed'e cevap verdi.

AL NASSR BAŞKANI: 'TALISCA'DAN BIKMIŞTIK'

Başkan Al-Majed Talisca'nın takımdan ayrılığını "Talisca ve Duran'dan bıkmıştık. Talisca harika bir oyuncu ancak çok sayıda sakatlık yaşadı. Oyun tarzı takıma fayda sağlamıyordu, sorunlar yaşıyordu. Ayrıca, rakip takıma yeterince baskı yapmıyordu. Bazı savunma görevlerini ihlal ediyordu. Bu da takımlar için sorunlara yol açıyordu." diye yorumlamıştı.

TALISCA: 'AL NASSR TARİHİNİN EN GOLCÜ 5. OYUNCUSUYUM'

Talisca ise sosyal medya hesabından bu sözlere yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Al-Nassr'daki yeni yapı daha çok bir ticarete dönüştü ve dürüst olmak gerekirse artık bu yapının bir parçası değilim.

Rakamlar ortada ve kulüple olan bağım, kulüp tarihinin bir parçası. Al-Nassr tarihinin en golcü 5. oyuncusuyum.

Bu yeni döneme gelen ilk oyunculardan biriydim ve kulübün yeni çağındaki tüm geçiş sürecinden geçtim. Ancak buna rağmen, kulüple veya taraftarlarla olan geçmişime saygı göstermediler. sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandılar.

Bu nedenle, gerçeği söylemeden bu tarz açıklamalar yapılmasını Al-Nassr taraftarlarına karşı bir saygısızlık olarak görüyorum.

Beni dışladılar çünkü fazla gol atıyordum ve 'önlerine çıkıyordum'Hatta ayrılmak istediğimi söylemeye zorladılar.

Rakamlar yalan söylemez:

Goller: 77

Asistler: ~17

Doğrudan gol katkısı: ~93

Kupa: Arap Kupası"