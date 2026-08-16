Talihsiz kadın dehşeti evinin önünde yaşadı: Kuyumcu çıkışı adım adım takip etti

Sultangazi’de kuyumcudan çıktıktan sonra evine giden Fatma Ö. kaldırımda yürüdüğü sırada kasklı motosikletli 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Motosiklet sürücüsü, kadının çantasını gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sonrası çantayı alamayan şüpheli motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, mağdur Fatma Ö. "Tabii o an, olayın şokuyla zaten ben donakaldım; koşamadım peşinden. Sağolsun; güvenlik kameralarından komşularımız yardımcı oldu. Umarım bir an önce yakalanır; başka kimsenin başına böyle bir olay gelmesin." dedi.