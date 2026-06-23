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Afganistan'da Taliban lideri Hibetullah Ahundzade tarafından yayımlanan yeni kararname, kadınların boşanma süreçlerine yönelik önemli değişiklikler içeriyor.

The Guardian'ın haberine göre kararnamede, evliliğin sona erdirilebileceği 12 gerekçe sıralandı. Ancak uygulamada kocanın rızası, hâkimin kararı, tanık ifadeleri ve erkek akrabaların etkisi belirleyici olmaya devam ediyor.

KOCANIN RIZASI ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ

Kararnamede, şiddet veya ihmal gibi durumlarda dahi hâkimlerin ve hakemlerin kocanın rızası olmadan boşanmaya karar veremeyeceği belirtildi. Düzenleme ayrıca boşanmak isteyen kadınların, eşlerinin rızasını almak için ödeme yapabilmesine de imkan tanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında, kocası kayıp olan kadınların da evliliğin sonlandırılması için eşlerinin ölmüş kabul edileceği süreyi beklemesi gerekiyor.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEME

Kararname, erkek akrabaların çocukları evlendirmesine izin verirken, bu kişilerin yetişkin olduktan sonra belirli şartlar altında evliliğin iptali için mahkemeye başvurabileceğini öngörüyor.

Taliban yönetiminin son düzenlemesinden önce de Afganistan'da kadınlar boşanma konusunda erkeklerle eşit haklara sahip değildi. Ancak kocanın temel ihtiyaçları karşılamaması, uzun süre kayıp olması veya ölümcül bir hastalığa yakalanması gibi durumlarda evliliğin sona erdirilmesi için başvuru yapılabiliyordu.