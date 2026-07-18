Talebe yetişemiyor: Bin 200 endemik bitkiyle üretilen balı tüm Türkiye’ye satıyor

Üretim sürecinin büyük bir emek gerektirdiğine dikkat çeken genç arıcı, şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda hava 30-32 derece civarında; bizim maskenin içinde hissettiğimiz sıcaklık 40-45 dereceleri buluyor. Sabah 10'da çıkıyorum buraya, gördüğünüz gibi bu bölgede akşam 6'ya kadar buradayız, güneşin altında çalışıyoruz. Bu zorluklarla bir bal getiriyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok benim balımda şu ana kadar. Biz doğadan ne geldiyse, arı ne getirdiyse, ne yaptıysa odur. Özellikle orijinal bal yapmaya çalışıyoruz, en doğalını yapmaya çalışıyoruz."