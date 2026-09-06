Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi tarafından hayvancılıkla uğraşan çiftçilere kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen mobil koyun banyoluğu projesi, kırsal mahalleleri gezmeye devam ediyor. Keneler ve dış parazitlerle mücadelede kritik rol oynayan mobil sistemin son adresi Akçakaya Mahallesi oldu.

15 BİNİ AŞKIN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İLAÇLI SUYLA YIKANDI

Üreticilerin sürülerini uzak noktalara taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında, bugüne kadar ilaçlı suyla yıkanan küçükbaş hayvan sayısı 15 bin 745’e ulaştı. Özellikle yaz aylarında artan kene riskine karşı yürütülen bu çalışma, hem hayvan sağlığını koruyor hem de kene kaynaklı hastalıklara karşı halk sağlığını güvenceye alıyor.

BAŞKAN YALÇIN: "ÜRETİCİMİZİN OLDUĞU HER YERDEYİZ"

Kırsal kalkınmayı ve üretimin devamlılığını desteklediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmak ve sürülerinin sağlıklı olmasına katkı sunmak için bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Üreticimizin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hizmetten yararlanan bölge üreticileri de hayvanlarını kenelerden ve bakterilerden koruma imkanı buldukları için belediye yetkililerine teşekkürlerini iletti.