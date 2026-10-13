Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, Dereağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. yönetimindeki 59 T 3781 plakalı taksi, aynı yönde ilerleyen Emre Tutar'ın kullandığı 61 AGV 267 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Tutar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı belirlenen taksi sürücüsünün kimliğinin tespiti için polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün M.İ. olduğu belirlendi. M.İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.