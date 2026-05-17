Anasayfa Gündem Taksim’de şok görüntüler: Kazmayla hücum: Meydan savaş alanına döndü

İstanbul’un en önemli simge ilçelerinden olan ve her gün binlerce turistti ağırlayan Beyoğlu Taksim Meydanı’nda kazmalı baltalı sopalı meydan savaşı yaşandı. Dehşete düşüren görüntüler. Her şey dönerci dükkanına gelen iki kişinin küfür etmesi ile başladı.

Taksim Meydanı’nda bir dönerciye gelen 2 kişi, iddiaya göre çalışanlara küfür ederek yemek istedi.

Çevredekilerin uzaklaştırdığı şüpheliler, bir süre sonra meydanda bulunan çalışma alanından aldıkları kazmayla geri dönüp esnafa saldırdı.

Esnafın da karşılık vermesi üzerine meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, kavgaya karışan taraflar gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olayda, 2 kişi dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi.

Çalışanların 2 kişiyi uzaklaştırmasının ardından şüpheliler meydandaki belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı. Bir süre sonra geri dönen 2 kişi ellerindeki kazmayla esnafa saldırdı.

Kazmayla saldırıya uğrayan esnaf da şüphelilere karşılık verdi. Meydandaki tekmeli yumruklu kavga sırasında çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırırken, kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Yaşananlar hem çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, 2 kişinin ellerindeki kazmayla esnafa doğru koştuğu, ardından da taraflar arasında arbede yaşandığı anlar görülüyor. Görüntülerde polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar de yer alıyor.

Kaynak: DHA
