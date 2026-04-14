İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin kamusal sanat duraklarından Taksim Sanat, çağdaş sanatın çok boyutlu yapısını sorgulayan “Yüzeyin Derinliğinde” isimli sergiye merhaba dedi. Küratörlüğünü Deha Çun’un üstlendiği sergi, izleyiciyi alışılagelmişin dışına davet ederek yüzey kavramını sadece bir sınır değil, hafıza ve katmanların biriktiği derin bir alan olarak yeniden yorumluyor.

GÖRÜNÜR OLANIN ALTINDAKİ HAFIZA

Sergi, sanatın "yüzey" ile kurduğu diyaloğu fiziksel ve düşünsel bir perspektiften ele alıyor. Eserler; boyadan metale, ahşaptan fotoğrafa, endüstriyel malzemelerden organik dokulara kadar geniş bir materyal yelpazesiyle şekilleniyor. Bu çeşitlilik, yüzeyin sadece bakılan bir dış kabuk olmadığını; aksine yaşanmışlıkları, teknik disiplini ve estetik kaygıyı içinde barındıran çok katmanlı bir evren olduğunu gözler önüne seriyor.

"SADECE BAKMAYA DEĞİL, GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ"

Serginin açılışında değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, projenin izleyici üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sergi, ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp deneyimin bir parçası haline getiriyor. Farklı ekollerden gelen sanatçıların ortak bir zeminde buluştuğu bu seçki, ifade dillerindeki zenginliği Taksim’in merkezine taşıyor.”

Küratör Deha Çun ise serginin temel misyonunun, genellikle kapalı kapılar ardındaki galerilerde veya fuarlarda karşımıza çıkan güçlü isimleri kamusal alanda toplumla buluşturmak olduğunu vurguladı.

SERGİDE YER ALAN SANATÇILAR

Disiplinlerarası bir köprü kuran sergide, yerel ve uluslararası arenadan şu isimlerin eserleri yer alıyor:

Nimet Babanoğlu & Fatih Bozkurt, Jéssica Burrinha, Melis Cantürk, Eylül Civelek, Ersan Deveci, Osman Dinç, İrfan Erdal, Emin Mete Erdoğan, Mesut Karakış, Hasan Kıran, Burak Kutlay, Haydar Lale, Mehmet Öğüt, Günnur Özsoy, Burcu Perçin, Miguel Rodrigues, Ahmet Sarı, Emre Tura, Mehmet Ali Yıldız, Semih Zeki.

“Yüzeyin Derinliğinde”, 31 Mayıs tarihine kadar haftanın her günü Taksim Metro İstasyonu içerisinde yer alan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak görülebilir.