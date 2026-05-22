Taksim Dayanışması

Gezi eylemlerinin 13. yılında Taksim Dayanışması, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası'nda basın açıklaması yaptı. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanur Usta’nın yaptığı açıklamada CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına da değinildi. "Ana muhalefet partisi CHP'ye yönelen saldırı bir demokrasi darbesi olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizin sürüklenmek istediği karanlığa karşı Gezi hala kutup yıldızımız olarak durmaktadır" denildi.

'TAM 13 YIL GEÇTİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gezi Direnişi 13.yılında umudu ve dayanışmayı büyütüyoruz. İçinde taşıdığı olanca umut, sevinç ve acıyla ülke tarihimizin en görkemli en coşkulu, en kitlesel ve en yaratıcı halk hareketi olan gezi direnişinin üstünden tam 13 yıl geçti. Gezi bu ülkenin yarınlarına sahip çıkan, hakları ve geleceği için mücadele eden, iktidarın her tarafımızı saran baskılarına, antidemokratik uygulamalarına ve rant politikalarına itiraz eden milyonların sesidir. Gezi yan yana gelmenin sevincinin, kalabalıkların gücünün, yaratıcılığın heyecanının dayanışmanın güzelliğinin, bir arada yaşamanın adıdır.

Bizler aradan geçen 13 yılın ardından hala Gezi Direnişi'ne baktığımızda bilim ve tekniğin ışığında tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, eşit, onurlu, barış içerisinde yaşayacağımız adil bir ülke umudunun ne kadar da diri olduğunu görüyoruz. Gezi Direnişi beşli çeteler verilen ihalelerin derelerimizi, ormanlarımızı, kıyılarımızı sermayeye satan karşısında emeğin, emekçilerin, gençlerin, emeklilerin, kadınların yani tüm halk kesimlerinin sesi olmuştur. Gezi direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes tarih karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir. Biliyoruz ki Gezi yalnızca tarihin bir dönemi ile sınırlı kalmış bir halk hareketi değildir."

'31 MAYIS'TA TAKSİM'DEYİZ'

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: "Gezi Direnişi'nden aldığımız bu umutla gezinin 13. yılında 31 Mayıs 2026 Pazar günü Taksim'deyiz. Gezi Direnişi'nde kaybettiğimiz Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Etem Sarısülük, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım'ın anısı önünde saygıyla eğiliyor, eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bir arada olmaya çağırıyoruz."