Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca (GİB) hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren tebliğ ile taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan ÖKC kullanma zorunlu hale geldi.

Mevcut taksi işletmecilerinin yeni mali cihazları en geç 1 Eylül 2026’ya kadar temin edip kullanmaya başlamaları şartı bulunuyor.

TAKSİ UYGULAMASINA ODA BAŞKANI VE AKP'Lİ İSİMDEN SERT TEPKİ

Düzenlemeye İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan’dan sert tepki geldi.

Özkan, taksi esnafının vergiye karşı olmadığını ancak uygulamanın mevcut vergi sistemiyle sürdürülemeyeceğini savunarak şunları dile getirdi:

“Biz Türkiye'de taksi esnafı olarak ne vergi ödemeye ne yeniliklere karşıyız. Ancak burada hesapsız, kitapsız diye tabir edeceğimiz, halk arasında bizim esnaf dili ile konuşacak olursak oldubittiye getirilen bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Fakat ÖKC cihazının 1 Eylül itibariyle taksimetrelere entegrasyonu artık taksi sektörünün eğer yeni bir vergi düzenlemesi bu sektör adına yapılmaz ise sürdürülebilir olmayacağını buradan tüm kamuoyuna, taksici esnafına adına bildirmek istiyorum.”

Yeni uygulamanın esnafın yok olmasına neden olacağının altını çizen Özkan, “Biz küçük esnafız, büyük esnafla karıştırılmaya başlandık. Bugün bir taksinin İzmir'de ortalama hasılatı günlük, bunu Maliye bizim taksimetrelerimizdeki beyinlerden de görebilir, 7 bin lirayla 9 bin liraya arasında maksimum. Ortalama günde 7 bin lira ciro yapan bir sektörden yüzde 20 KDV, yüzde 25 gelir vergisi, stopajı, damga vergisini de koyduğunuzda bu sektör bitmeye ve yok olmaya mahkum olur. Geldiğimiz nokta budur" ifadelerini kullandı.

Kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Özkan,"Ben tüm sektör temsilcilerine, sektör karar vericilerine, siyasilere, parti başkanlarına, milletvekillerimize sesleniyorum. Şu an inanılmaz derecede esnafımda bir mutsuzluk ve karamsar bir tablo hakim olmuştur. Eğer bu vergi sistemiyle ilgili hasılat esasına dayalı sisteme geçilmediği takdirde şu bilinmelidir ki taksi esnafı artık yolcu değil, borç taşıyacaktır. Bu borç taşımanın da belirli bir süreci vardır. Sürdürülebilir değildir. O yüzden yetkililere sesleniyorum: Bizi yaşatın ki bizlerin de devletimizi yaşatmada bir katkımız olsun” şeklinde konuştu.