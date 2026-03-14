Taksicileri ilgilendiren yeni dönem bugün itibarıyla resmen başladı. Bundan sonra taksilerde zorunlu olarak fiş/fatura kesilecek. Hem taksici esnafı hem de müşterileri ilgilendiren düzenlemenin detayları da şekilleniyor.

YENİ DÖNEM BAŞLADI: TAKSİ MALİ CİHAZ

NTV'de yer alan habere göre; taksiciler artık gerçek usul ile vergilendirilecek. Taksi plakası sahipleri yüzde 45’e varan vergi ödeme zorunluluğu var. Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenler Taksi Mali Cihazı kullanacak. Şu anda plakası bulunanlar için ise 1 Eylül’e kadar süre tanındı.

Artık taksimetreler Taksi Mali Cihazı’ndan bağımsız olarak işlemeyecek. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge de üretemeyecek. Artık taksilerde harici bağımsız POS cihazı yer almayacak.

'FİŞ ALMAYAN MÜŞTERİLERE İSE CEZA KESİLECEK'

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden konum verisini alarak zaman bilgisini de sağlayacak. Bu şekilde kartlı alışveriş yapan kişilerin nereden nereye gittiği de kontrol altına alınacak.

Bundan böyle seyahat sonunda müşterinin fiş/fatura talep edilmesi zorunlu oldu. Fiş almayan müşterilere ise ceza kesilecek. Taksicilerin, hem aracın bakım masrafları hem de plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde yeme-içme masrafları da artık gider olarak gösterilecek. Şoförlerin gelir vergisi gibi ödemeleri nasıl yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Taksi şoförlerinin vergi mükellefi olarak sayılmasıyla birlikte sektörde şoför bulmanın çok zorlaşacağı ve plaka sahiplerinin araçlarını kendileri çalıştırması gerekeceği beklentisi oldu.