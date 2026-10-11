Taksilerde yeni dönem: Artık bu şekilde yolcuya durmayacak

PLAKALAR 29 YILLIĞINA TAHSİS EDİLECEK

İhale kapsamında her bir plaka, gerçek kişilere 29 sene süreyle işletme hakkı verilerek tahsis edilecek. İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif sunabilecek.