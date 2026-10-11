İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Uygulama Bazlı Taksi Modeli kapsamında 250 yeni taksi plakası daha ihaleye çıkarılacak. Yolcu taşımacılığının sadece mobil uygulama üzerinden çağrılan araçlarla yapıldığı sistemde, dijital taksimetre ve merkezi denetim mekanizması uygulanıyor.
Taksilerde yeni dönem: Artık bu şekilde yolcuya durmayacak
İstanbul’da 250 yeni uygulama bazlı taksi plakası satışa çıkarılacak. İhaleyi kazanan kişiler, plakalarını 29 yıl boyunca işletme hakkı elde edecek. Bu taksiler normal taksiler gibi yoldan çevrilerek değil, sadece mobil uygulama üzerinden çağrılarak yolcu taşıyacak.Kaynak: Haber Merkezi
UYGULAMA BAZLI TAKSİ SAYISI ARTIYOR
Şu ana kadar yapılan ihaleler sonucunda toplam 691 Uygulama Bazlı Taksi plakası ihale edildi. Bu ihaleler kapsamında 652 sözleşme imzalanırken, 615 araç Uygulama Bazlı Taksi Geçici Çalışma Ruhsatnamesi alarak hizmet vermeye başladı.
250 YENİ TAKSİ PLAKASI İHALE EDİLECEK
Elips Haber’de yer alan habere göre, 10’uncu etap kapsamında 250 Uygulama Bazlı Taksi plakası daha ihale edilecek. İhale, 13 Ekim Salı günü saat 11.00’de, Yenikapı Etkinlik Alanı’ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.
PLAKALAR 29 YILLIĞINA TAHSİS EDİLECEK
İhale kapsamında her bir plaka, gerçek kişilere 29 sene süreyle işletme hakkı verilerek tahsis edilecek. İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilecek ve her katılımcı sadece bir plaka için teklif sunabilecek.
İHALEDE ARTIRMA USULÜ UYGULANACAK
İhale, kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Her plaka için en yüksek teklifi veren üç katılımcı belirlendikten sonra süreç artırma yöntemiyle devam edecek.
TAKSİLER MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK
Uygulama Bazlı Taksi Sistemi, yolcu güvenliğini, hizmet kalitesini ve fiyatlandırmada şeffaflığı yükselmeyi hedefleyen yeni nesil bir ulaşım modeli olarak öne çıkıyor.
Sistemdeki araçlar sadece mobil uygulama üzerinden çağrılarak hizmet verecek. Araçlar, UKOME ve İBB’nin denetim mekanizmalarına tabi olacak.
Yeni modelle İstanbul’da taksi hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor.