Taksilerde 'Singapur modeli'ne geçiliyor: Fahiş komisyonlar bitiyor

SİNGAPUR MODELİ NE?

İsmet Dalcı "Dijitalleşmeyi önemsiyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz taksi çağırma uygulamaları var. Bu uygulamalar müşterimizden ve taksi sürücülerinden çok yüksek komisyonlar alıyorlar. Ben bunun çok hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Kendi göbeğimizi de kendimizin kesmemiz gerektiğini düşünen birisiyim. Bu minvalde biz Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir taksicilik programı yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. 1 aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapıp tanıtımını yapacağız. İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz. Singapur modeli taksicilikten de bahsedeyim İstanbul'da taksi verimliliği çok düşük; yüzde 48 verimlilikle biz iş yapıyoruz. Bunun yansımasını tanıtımını yapacağız. Uygulamanın bir an önce çıkmasını ve sahada kullanılmasını istiyorlar. Sistemi kurgulamışlar. Burada ana işi organize eden oda olacak. Bütün yolculuk dataları biz göreceğiz ve biz tutacağız. Sistemi bizim regüle etmemiz lazım. Şu anda İstanbul'da taksiye bindiğiniz zaman, birtakım uygulamalardan 300 lira taksimetre ücreti yazıyorsa 120 liraya varan ekstra ücret ödüyorsunuz. Siz 420 lira para ödüyorsunuz. Bu hem yasal olarak doğru değil hem de hakkaniyetli değil. Siz normal satın almanız gereken hizmeti daha yüksek bedele satın alıyorsunuz. Aynı zamanda bu uygulamalar taksi esnafından da yüzde 12 ile yüzde 25'e varan komisyon alıyor. Bu da hakkaniyetli değil. Biz taksi esnafı olarak şu anda alt taşeron olmuş durumdayız. Bizim bütün yolculukları dijitalleştirmemiz lazım" dedi.