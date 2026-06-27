Taksiler artık uçacak: Türkiye'de trafik gökyüzüne taşınıyor

"DİLEDİĞİNİZ ŞEHRE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GİDEBİLECEKSİNİZ"

İnsanların bu taksilerle pratik ve hızlı bir şekilde diledikleri yere gidebileceklerini aktaran Ünsal, "İş adamlarımız hava taksilerle dilediği şehre istedikleri zaman gidebilecekler ve oradaki işlerini görüp tekrar hava taksiyle geri gelebilecekler. Hedefimiz Türkiye'de bu tür hava parkları yaygınlaştırmaktır. Öncelikle hedefimiz bu. Ondan sonraki hedefimiz de hava taksi olayını Türkiye'nin hafızasına yerleştirmektir. Bütün hedefimiz bu aslında. Buna ihtiyacımız var. Sivil havacılık kanadında da bunların yapılabilmesi için öncülük yapmak istiyoruz ve bunu geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarının yapılması lazım. Altyapı çalışmalarının en önemli unsuru da hava parklarıdır. Bu hava parkları çoğaltıldığı zaman aynı zamanda bizim havalimanlarımızın yükü de hafifleyecek ve iş adamlarımızın bir anlamda ciddi manada zaman da kazanmış olacaklar. Bunun için devletten de destek istiyoruz. Özellikle bu hava parkları için arazilere ihtiyacımız var. Hep birlikte Türkiye'de bu hava parklarını çoğaltma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.