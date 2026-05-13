Maliye, taksi sektöründeki "vergi kaçağına" karşı en kapsamlı operasyonunu başlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan "Taksi Mali Cihazı" kılavuzunun ardından, şimdi de uygulama üzerinden yolcu taşıyanlara yönelik teknik esaslar belirlendi.
Taksiciler bunu beklemiyordu: Her kazanç vergilendirilecek, ödemeler nasıl yapılacak?
Taksi sektöründe kayıt dışılığın belini kıracak dev düzenleme için düğmeye basıldı. GİB tarafından yayımlanan yeni kılavuzla birlikte, uygulama üzerinden hizmet veren taksicilerin tüm banka ve kazanç bilgileri Dijital Vergi Dairesi’ne akacak.Derleyen: Züleyha Öncü
13 Şubat 2026’da yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, bildirim ekranları 6 Mayıs 2026 itibarıyla erişime açıldı.
Son Gün 30 Mayıs: Tüm Bilgiler GİB’e Gidecek
Uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren platformlar, birlikte çalıştıkları tüm taksicilerin;
TC Kimlik ve Vergi numaralarını,
Araç plaka ve cep telefonu bilgilerini,
Uygulamaya tanımlı banka hesap bilgilerini (IBAN), 30 Mayıs 2026 tarihine kadar GİB Teknoloji’ye bildirmek zorunda. Bu tarihten sonra sisteme dahil olanlar için ise bildirim süresi 15 günle sınırlı olacak.
Vergi Yükü Yüzde 50’ye Çıkabilir: "Hasılat Bazlı" mı "Gerçek Usul" mü?
Sektör otoriteleri, yaptıkları görüşmelere dayanarak yüzde 1,5 civarında "hasılat bazlı" bir vergi ödeneceğini iddia etse de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırlıkları farklı bir tabloya işaret ediyor. Gerçek usulde vergilendirme ile:
NTV'nin haberine göre yüzde 20 KDV, Kazanca göre yüzde 40’a varan Gelir Vergisi,
Stopaj ve geçici vergilerle birlikte toplam yükün yüzde 50’ye yaklaşması bekleniyor.
Plaka Sahiplerine "Kira Vergisi" İncelemesi Yolda
Vergide adalet ilkesi uyarınca, 10 milyon liralık plakasını aylık 60-70 bin liraya kiraya verip tek kuruş vergi ödemeyen sahipler de mercek altında.
1-2 milyonluk evi olanın kira beyannamesi verdiği sistemde, plakasını galeri ve komisyoncular üzerinden yasa dışı kiralayanlara yönelik inceleme başlatılması bekleniyor.
Şoförler Mesleği Bırakabilir: "3 Şoförlü Maaşlı Sistem" Gelebilir mi?
Yeni sistemde en büyük karmaşa "vergiyi kimin ödeyeceği" noktasında yaşanıyor.
Mülkiyet Sorunu
Plaka kiracılarının araç üzerinde mülkiyeti olmadığı için vergiyi ödememe lüksleri bulunuyor.
Stres Katlanıyor
Yevmiye, yakıt ve SGK primini çıkarmak için 24 saat çalışan şoförlerin, bir de vergi mükellefi yapılma ihtimali mesleği bırakma riskini doğuruyor.
Çalışma Saatleri
Uzmanlar, vergilendirme ile birlikte şoförlerin yasal çalışma limitlerine çekilebileceğini, yevmiye usulü yerine maaşlı ve 3 vardiyalı bir sisteme geçilmesinin zorunlu olabileceğini belirtiyor.
Korsan Taksiyle Mücadele: Cezalar Caydırıcı mı?
Taksi sektörünü baltalayan en büyük sorun olan korsan taksilerde sayı milyonu aşmış durumda.
100 bin lira ceza ve 60 gün araç bağlama cezasına rağmen, korsan uygulamaların cezaları üstlenmesi ve araçların 61. günde plaka değiştirerek trafiğe dönmesi mücadelenin önündeki en büyük engel olarak duruyor.