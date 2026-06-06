İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Esila Kıreli, kusma şikayeti üzerine annesi Gözde Kıreli (37) ile birlikte hastaneye gitmek için evden çıktı. Anne ve kızı Atatürk Mahallesi’nden bindikleri taksiyle yola koyuldu.

BURNU ANİDEN KANADI

Yolculuk sırasında Esila’nın burnundan aniden kan gelmeye başladı. Durumu dikiz aynasından fark eden taksi şoförü Mahmut Şimşek (52), panik oluşmasına izin vermeden aracı hızla hastaneye yönlendirdi.

YÜKSEK TANSİYON TEŞHİS EDİLDİ

Hastanede yapılan kontrollerde Esila’da yüksek tansiyon tespit edildi. Doktorlar, hastaneye birkaç dakika daha geç kalınması halinde ciddi sağlık sorunlarının yaşanabileceğini ifade etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Taksi içi araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün hızlı ve kontrollü müdahalesi dikkat çekti. Olay sonrası Esila’nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

ŞOFÖRE TEŞEKKÜR BULUŞMASI

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Esila ve annesi, taksi şoförü Mahmut Şimşek ile İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda bir araya gelerek teşekkür etti.

"TAKSİ, KRİTİK DURUMLARDA AMBULANS GÖREVİ GÖRÜYOR"

Olaya dair değerlendirmelerde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Maalesef son yıllarda sürekli gündemde olan bir sektörüz. Hep olumsuzluklarla kamuoyunda gündeme gelirken İzmir'de de böyle bir olayın yaşanması, taksiciler üzerinde oluşturulan algılarda iyilerin ve kötülerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Meslektaşlarım, İzmir'de taksiciliğe örnek olaylar yaşatıyorlar. Ben onlarla gurur duyuyorum. Şoför arkadaşımız aynadan küçük kızımızın burnundan bir kansızlığını fark ediyor. Durumu fark edip kızımızı hızlı bir şekilde en yakın hastaneye yetiştiriyor. Birkaç dakika geç kalınsaydı, yüksek tansiyona dayalı tehlikeli bir durumun ortaya çıkacağı aileye söyleniyor. Anne de duyarlılığını göstererek olaydan sonra meslektaşımıza tekrar ulaşıyor. Biz de kendilerini odamızda misafir ettik. Taksiciliğin sadece bir ulaşım aracından ziyade, böyle durumlarla karşılaşıldığında bir ambulans görevi yaptığını İzmir’den tüm Türkiye'ye kanıtlamış olduk. Kızımıza geçmiş olsun." diye konuştu.

"BİZİ UYARDI"

Olay anını anlatan anne Gözde Kıreli ise "Sabah çocuğumun kusma şikayetiyle uyandık. Ben üşüttüğünü zannettim. Kızım daha da rahatsızlandığını ve hastaneye gitmek istediğini söyleyince işin boyutunun farklı olduğunu düşündüm ve taksi çağırdım. Taksi yolculuğu sırasında şoför bey aynadan kızımın burnundan şiddetli kan geldiğini fark etti ve bizi uyardı. Ben çok panik oldum. Trafik çok sıkışıktı. Hastaneye yetişemeyeceğimizi düşündüm. Fakat şoför bey soğuk kanlılığıyla bizi de kontrol ederek hastaneye yetiştirdi." dedi.

ESİLA'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede, kızında hipertansiyon tespit edildiğini söylediklerini ifade eden anne Kıreli, "Doktorlar biraz daha geç kalınsaydı ya da kızımızı hastaneye getirmeseydik daha ciddi sağlık sorunlarının oluşacağını söyledi. Şoför, burun kanamasını fark etmeseydi belki de yolculuk sırasında daha yavaş hareket edecektik. Esila şu anda daha iyi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Normal sağlığına kavuştu. Taksi yalnızca bir ulaşım aracı değil, yeri geldiğinde ilk yardım aracı, yeri geldiğinde bir ambulans bir itfaiye olarak da görev yapıyor. Bir problem yaşadığımızda bize her zaman manevi olarak da destek oluyorlar." açıklamalarına yer verdi.

"BURNUNUN KANADIĞINI FARK ETTİM"

Sabah uyandığında karnının ağrıdığını belirten Esila Kıreli, şunları söyledi:

"Taksiye bindik ve trafik vardı. Taksideyken benim burnum kanamış. Ben hiç fark etmedim. Bir de halsizdim, gözlerim ağrıyordu. Taksici abi aynadan fark etti. Hızlıca hastaneye gittik. Benim tansiyonumu ölçtüklerinde çok yüksek çıktı. ‘Cihaz bozuk olabilir mi?’ dediler ve tekrar ölçtüler. Ama doğruymuş. Eğer hastaneye hızlıca yetişmeseydim kötü durumlar olabilirmiş."

"DÖRTLÜKLERİMİ YAKTIM VE HASTANEYE YETİŞTİK"

Taksiye ilk bindiklerinde Esila’nın rahatsızlığının anlaşılmadığını aktaran taksi şoförü Şimşek, "Biraz ilerleyince aynadan baktığımda Esila’nın burnunda kan gördüm ve ben de panikledim. Dikkatli bir şekilde dörtlülerimi yaktım ve hastaneye yetiştik. Taksi sadece bir ulaşım aracı değildir. Hastamız da oluyor doğum yapan da oluyor. Biz herkesi dikkatli bir şekilde gideceği yere ulaştırıyoruz. En önemlisi de trafik kurallarına dikkat ediyoruz. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’dan aldığımız eğitimler sonucunda da bu tarz olaylarda nasıl davranmamız gerektiğini öğreniyoruz. Mesleğimize katkılar sunuluyor." şeklinde vurguladı.