Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla yürüttüğü kontrollerde, yasal izni bulunmadığı halde dijital platformlar aracılığıyla yolcu transferi yapan bir araç durduruldu. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı şekilde taşımacılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen sürücüye 100 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Söz konusu denetimlerde sadece sürücüler değil, yasa dışı taşımacılık hizmetinden faydalanan kişiler de mercek altına alındı. Bu kapsamda, araçta bulunan yolcuya 3 bin 800 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımlayan Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, korsan taşımacılığın yarattığı risklere dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esnaf Mağduriyeti: Kayıt dışı faaliyetler, vergisini veren ve yasal sorumluluklarını yerine getiren taksici esnafını ekonomik olarak zarara uğratmaktadır.

Can Güvenliği: Denetimsiz ve yetkisiz araçlarla yapılan yolculuklar, vatandaşların can güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.

Yasal Sorumluluk: Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bu tür yasa dışı uygulamalardan uzak durmaları ve sadece lisanslı ticari taksileri tercih etmeleri büyük önem arz etmektedir.



