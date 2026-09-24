Dijital taksi uygulamalarında yolculuk sonrası kredi kartından çekilen yüksek tutarlar, tüketicilerin kafasında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Taksimetrede 1.740 lira yazmasına ve fişte 1.798 lira görünmesine rağmen kartından 2 bin 473 lira çekildiğini fark eden bir yolcunun sosyal medya hesabı üzerindeki isyanı, uygulamaların ön provizyon sistemini yeniden gündeme getirdi. Tüketiciler aradaki 675 liralık farkın akıbetini ve fazladan para kesilip kesilmediğini merak ederken, söz konusu durumun arka planındaki finansal işleyişin detayları netleşti.

BLOKAJ BEDELİ YÜZDE 20 İLA 35 ARASINDA

Son dönemde akıllı telefonlar üzerinden taksi çağıran birçok yolcu, kredi kartı ekstrelerinde gördükleri yüksek çekim tutarları nedeniyle fahiş fiyat veya gizli hizmet bedeli endişesi yaşıyor. Ortaya çıkan bu tedirginliğin temel nedeni ise taksi uygulamalarının yolculuk başlamadan önce kullandığı ön provizyon, yani tutar blokajı yöntemi olarak öne çıkıyor. Sistem, rotaya göre tahmini bir yolculuk bedeli hesaplıyor ve olası trafik yoğunluğu, güzergah değişikliği veya köprü ile otoyol geçiş ücretleri ihtimaline karşı bu bedelin üzerine genellikle yüzde 20 ila 35 arasında bir güvence marjı ekleyerek karta geçici bir blokaj koyuyor.

ASLINDA İADE EDİLİYOR

Yolculuk tamamlandığında ise sürücü taksimetredeki reel tutarı sisteme giriyor. Uygulama, kendi standart hizmet bedelini bu tutara ekleyerek nihai faturayı kesinleştiriyor. Kullanıcıların kart ekstresinde veya bildiriminde gördüğü yüksek tutar aslında kesinleşmiş bir harcama değil, bankanın uygulama lehine geçici olarak rezerve ettiği azami limit oluyor. Nihai fatura belli olduğunda uygulama bankaya gerçek tutarı bildiriyor ve kalan blokajın kaldırılması talimatını veriyor. Böylece aradaki 675 liralık fark, herhangi bir kesinti veya gizli ücret olmadan doğrudan kullanıcının kart limitine iade ediliyor.

İADE SÜRECİNDEKİ BİLİNMEYENLER

Yaşanan kafa karışıklığının en büyük sebebi ise bankaların anlık bildirim sistemlerinden kaynaklanıyor. Yolculuk başında bankadan yolcuya yüksek tutarlı ilk işlem için bilgilendirme mesajı giderken, provizyon kapatılıp aradaki fark iade edildiğinde bankalar çoğunlukla ikinci bir iade bildirimi göndermiyor. Bu durum, kullanıcılarda fazladan para kesildiği ve iade edilmediği izlenimini yaratıyor.

Süreçte mağduriyet yaşanmaması ve hesap takibinin doğru yapılabilmesi için tüketicilerin harcamalarını dikkatli kontrol etmesi gerekiyor. Kullanıcıların, mobil bankacılığa girdiklerinde tutarın dönem içi hareketler yerine bekleyen işlemler veya provizyondakiler kısmında olup olmadığını incelemesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yolculuk sonunda sürücünün taksimetre tutarını ekrana doğru girdiğinden emin olunması ve ön provizyon blokajlarının kart limitine tam yansıması için bir ila üç iş günü beklenmesi tavsiye ediliyor. Tüm bu sürece rağmen kesinleşen tutar ekstreye hatalı yansımışsa, tüketiciler uygulamaların destek bölümleri üzerinden yolculuk fişleriyle birlikte kolayca itiraz kaydı oluşturabiliyor.