Hazine ve Maliye Bakanlığı, taksi sektöründe vergi denetimini artırmak amacıyla Taksi Mali Cihazı sistemini devreye alıyor.
Taksi ödemelerindeki değişiklik isyan ettirdi: Bu parayı kimse ödeyemez
1 Eylül’den itibaren taksilere fiş kesen taksimetre geliyor. Yüzde 20 KDV uygulaması başlarken taksiciler gelir kaybı uyarısı yaptı, düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini talep etti.Derleyen: Züleyha Öncü
1 Eylül’den itibaren tüm taksilerde fiş kesebilen yeni nesil taksimetrelerin kullanılması zorunlu olacak.
Bu sistemle birlikte yapılan her yolculuk kayıt altına alınacak ve taksicilerin kazançları dijital olarak takip edilecek.
HER YOLCULUĞA YÜZDE 20 KDV
Yeni düzenleme kapsamında taksiciler, her yolculuk için fiş kesmek zorunda olacak. Böylece elde edilen gelir üzerinden yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak.
Vergi sisteminin dijitalleşmesiyle birlikte kayıt dışı kazançların önüne geçilmesi hedefleniyor
TAKSİCİLERDEN TEPKİ
Düzenlemeye taksicilerden tepki geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, uygulamanın sektörü zorlayacağını belirtti.
Dalcı, ''Yüzde 20 KDV ve yüzde 35 gelir vergisiyle bu durum taksi esnafının kontak kapatması anlamına geliyor'' diyerek vergi yükünün ağırlaşacağına dikkat çekti.
''YA ORAN DÜŞSÜN YA TARİFE ARTSIN''
Taksiciler, yüzde 20 KDV oranının yeniden değerlendirilmesini ya da bu yükün tarifelere yansıtılmasını talep ediyor. Dalcı, hem vatandaşın hem de esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı
GELİRİN YARISI VERGİYE GİDEBİLİR
Yeni sistemle birlikte taksiciler; KDV’nin yanı sıra gelir vergisi, geçici vergi ve stopaj gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacak.
Bu durum, toplam vergi yükünün yüzde 40-50 seviyelerine çıkabileceği endişesini beraberinde getiriyor.
SEKTÖRDE ENDİŞE ARTIYOR
Taksiciler, bugüne kadar ödedikleri düşük oranlı vergilerin yerine daha yüksek bir vergi yüküyle karşılaşacaklarını belirtirken, düzenlemenin hem esnaf hem de yolcu açısından yeni tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.