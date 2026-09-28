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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesine giren İnegöl’deki pide işletmesi, dikkat çeken bir ziyaretle gündeme geldi. İşletmenin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, “Sayın Belediye Başkanı Alper Taban’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Ürünlerinde tavuk eti tespit edilen Gül Pide’nin sahibi Mezher Salacan, durumun kasabın aynı bıçağı kullanmasından kaynaklanan bir 'bulaş' olduğunu öne sürdü. Salacan, karışan tavuk eti oranının çok düşük olduğunu savunarak sosyal medyada ciddi saldırılara maruz kaldıklarını iddia etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 23 Eylül 2026 tarihinde yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde, Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Gül Pide adlı işletmenin dana etli pide harcında tavuk eti tespit edildiği açıklanmıştı. Bakanlığın bu tespitinin ardından hizmet vermeyi sürdüreceğini duyuran işletmeye, AK Partili İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrasında işletmenin sosyal medya hesaplarından, “Sayın Belediye Başkanı Alper Taban’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” notuyla paylaşım yapıldı.

İŞLETME SAHİBİNDEN ‘BULAŞ’ AÇIKLAMASI

Bakanlığın listeyi yayımlamasının ardından açıklama yapan Gül Pide’nin sahibi Mezher Salacan, ürünlerinde tespit edilen tavuk etinin çok düşük oranda olduğunu ve durumun kasaptan kaynaklandığını ileri sürdü. Salacan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Et aldığımız kasap tavukla eti aynı yerde işlediğinden, aynı bıçağı kullandığından dolayı bir bulaş söz konusu. Yüzde 0,1 gibi bir bulaştan bahsediliyor fakat sosyal medyada ciddi saldırılara maruz kaldık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan işletmenin sosyal medya hesabından yayımladığı analiz raporunda yer alan yüzde 1 ifadesinin, harca yüzde 1 oranında tavuk eti katıldığı anlamına gelmediği belirtildi. Söz konusu oranın, kullanılan analiz yönteminin güvenilir şekilde sonuç verebildiği eşik değeri ifade ettiği aktarıldı.