Kaynak: İHA

Kaza, akşam saat 21.15 sıralarında merkeze bağlı Çiğdemli köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 E 9700 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton sulama kanalına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan araçtan fırlayan 30 yaşındaki Yasin Çetiner, mısır tarlasına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çetiner’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görerek ilk müdahaleyi yapan Murat B., o anları anlatarak, "Araç seyir halindeydi. Bir anda tekeri mi patladı bilmiyorum, sonra sulama kanalına çarptı ve takla attı. Hemen müdahale ettik. Ben gittiğimde arka koltukta birisi vardı. Kapıyı açtık o şahıs çıktı. Şahıs ‘Yabancı uyrukluyum, kimi arayacağım bilmiyorum’ dedi. Elinde telefonla yürüyerek olay yerinden gitti" diye konuştu.

Yapılan incelemelerin ardından Yasin Çetiner’in cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.