Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil tarlaya savrularak takla attı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulması dikkat çekti.

Kaza, Alaca-Zile kara yolu üzerindeki Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Zile yönüne seyir halinde olan Hasan Ç. yönetimindeki 06 EUP 246 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

TAKLA ATAN ARAÇ TARLAYA SAVRULDU

Kontrolden çıkan otomobil tarlada takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Hasan Ç.’nin hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Kazada hasar gören otomobil, olay yerindeki çalışmaların ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.