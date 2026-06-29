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Kaynak: İHA

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 AGU 970 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı.

Alevler otomobili tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araç ise kullanılamaz hale geldi.

Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.