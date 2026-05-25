Olay, Mudanya’nın Siteler Mahallesi Eski Bursa Asfaltı üzerinde, Mudanya Su Otomatı mevkiinde meydana geldi. ATV ile yol alan çocuklar, geri manevra yapmak istedikleri sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir anda kontrolden çıkan ATV, yol kenarında takla atarak durabildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen çocukların yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 2 çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çocukların ATV ile geri gitmeye çalıştığı, bu sırada aracın aniden yön değiştirerek devrildiği ve çocukların araçtan savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Yetkililer, bu tür araçların kullanımında yaş sınırı ve güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi konusunda ebeveynleri bir kez daha uyardı.