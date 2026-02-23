Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, takibe alınan bir cip Akdeniz ilçesi otoyol bağlantı yolunda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 27 litre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında G.K, H.H.P. ve J.S.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.