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Transfer piyasasında hareketli günler yaşanırken, adı birçok kulüple anılan Başar Önal için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Henüz 21 yaşındaki genç futbolcu, geride kalan sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Türk genç milli oyuncu, çıktığı 34 resmi maçta 9 gol ve 9 asist üreterek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.

TARİHİ BAŞARIYA ORTAKLIK ETMİŞTİ

Milli futbolcular Ahmetcan Kaplan ve Başar Önal'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, sezonun son haftasında Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup ederek kulüp tarihine geçmişti. Eredivisie'yi üçüncü sırada tamamlayan Hollanda ekibi, 125 yıllık tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti.

Tarihi başarıda önemli pay sahibi olan milli futbolcularımız, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekerken, elde edilen sonuç kulüp tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Kanat hattında görev yapan Başar Önal, sürati, teknik kapasitesi ve skor üretme becerisiyle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performans, transfer piyasasındaki değerini de artırdı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Başar Önal'ın, NEC Nijmegen ile olan sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor. Hollanda temsilcisinin genç oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmadığı ve yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği belirtiliyor.

FIORENTINA DEVREYE GİRDİ

Mounir Boualin'in verdiği bilgiye göre, Başar Önal bir süredir Türkiye'nin önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak transfer yarışına şimdi de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın dahil olduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin genç futbolcunun gelişimini uzun süredir izlediği ve yaz transfer döneminde somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.

MİLLİ TAKIM'DA DA FORMA GİYİYOR

Başar Önal Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde de forma giyiyor. Ümit Milli Takım'da 8 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.