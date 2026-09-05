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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, uzun süredir takımdan ayrı kalan Habib Ali Keita ile yollarını resmen ayırdı.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Malili orta saha oyuncusunun sezon öncesi hazırlık kampı, antrenmanlar ve resmi maçlara izinsiz ve mazeretsiz şekilde katılmadığı belirtildi.

Kocaelispor, futbolcunun gönderilen ihtarnamelere rağmen sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ısrarlı şekilde ihlal ettiğini ve bu nedenle sözleşmenin tek taraflı, haklı nedenle feshedildiğini açıkladı.

FIFA'YA BAŞVURULACAK

Yeşil-siyahlı kulüp ayrıca, Habib Ali Keita hakkında FIFA Futbol Mahkemesi nezdinde sportif ceza ve tazminat talepli dava açılacağını duyurdu.

Açıklamada, futbolcunun fesih sonrası anlaşacağı ilk kulübün de müteselsil sorumluluk ilkesi kapsamında hukuki sürece dahil edileceği ifade edildi.

BAŞKAN DURUL NE DEMİŞTİ?

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, daha önce yaptığı açıklamada Keita'nın takımdan izinsiz ayrıldığını belirterek, "Keita'nın izinsiz gitmesi hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Durul, oyuncunun yurt dışında forma giymek istediğinin konuşulduğunu, kendilerine resmi bir transfer teklifinin ulaşmadığını ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını açıklamıştı.