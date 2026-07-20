Muncurlu köyünde Sümeyye ve Kürşat Yılmaz çiftinin düğününde, damadın arkadaşları takı töreni için farklı bir sürpriz hazırladı. Hayvancılıkla uğraşan damat için özel olarak hazırlanan dana, salonun ortasına getirilerek hediye edildi.

Takı töreninde damada kurdeleli dana getirdiler - Resim : 1

DAVETLİLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Düğüne katılan misafirler, salona getirilen danayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan anlarda, gelin ve damat kahkahalar eşliğinde arkadaşlarına teşekkür etti.

Takı töreninde damada kurdeleli dana getirdiler - Resim : 2

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Çift, kendilerine hediye edilen dana ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, o anlar bir davetli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Takı töreninde damada kurdeleli dana getirdiler - Resim : 3

Sosyal medyada ilgi görmesi beklenen görüntüler, düğüne katılanlar için unutulmaz anlar arasında yer aldı.

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