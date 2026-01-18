Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu organizasyonunda gerçekleştirilen şampiyona, aynı zamanda milli takım seçmelerine de ev sahipliği yapıyor.

Serdivan Metehan Başer Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda sporcular; alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde mücadele ediyor. Organizasyona 18 ilden toplam 194 sporcu katılıyor.

Şampiyonada dereceye girecek sporcular, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazanacak. Hem form (taolu) hem de teknik performansların ön planda olduğu yarışmalar, Tai Chi’nin zarif ve disiplinli doğasını yansıtıyor.

Organizasyon, 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek final müsabakalarının ardından sona erecek. Yetkililer, etkinliğin Tai Chi sporunun Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.