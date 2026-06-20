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Kaynak: AA

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, söz konusu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde uygulanan mevcut stopaj oranlarının süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

SÜRE 30 HAZİRAN’DA SONA ERİYORDU

Düzenleme kapsamında, daha önce 30 Haziran’da sona ermesi beklenen stopaj uygulaması böylece yaklaşık 1,5 yıl daha uzatılmış oldu. Karar, devlet tahvilleri, hazine bonoları ve kamu varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarını kapsıyor.

1 TEMMUZ SONRASI İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Alınan kararın, 1 Temmuz’dan itibaren söz konusu menkul kıymetlerden elde edilecek gelir ve kazançlara uygulanacağı belirtildi.

Vergi avantajının devam etmesi, özellikle sabit getirili yatırım araçlarına olan ilginin sürmesine katkı sağlayabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.