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İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayından itibaren bölgede etkili olan yağışların ardından barajın doluluk oranının yüzde 100 seviyesine çıktığını bildirdi.

1974 yılında hizmete açılan barajın su kapasitesinin en yüksek değerlerine ulaştığını belirten Erdoğan, taşkın riskine karşı savakların açılarak kontrollü su boşaltımının başlatıldığını aktardı.

Erdoğan, yaklaşık 450 milyon metreküp su hacmine ulaşan barajın İslahiye ile Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde toplam 109 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulamasına katkı sunduğunu ifade etti.