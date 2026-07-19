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2026 Dünya Kupası’nda sahne alan Kylian Mbappe, performansıyla futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Fransa’nın İngiltere’ye 6-4 mağlup olduğu karşılaşmada attığı gollerle yıldızlaşan Mbappe, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

MBAPPE ZİRVEYE ÇIKTI

Karşılaşmada iki gol kaydeden Fransız yıldız, turnuvadaki gol sayısını 10’a, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını ise 22’ye yükseltti. Bu performansıyla Lionel Messi’yi geride bırakan Mbappe, turnuva tarihinin zirvesine yerleşti.

56 YILLIK REKORU YAKALADI

Mbappe yalnızca gol sayısıyla değil, skor katkısıyla da dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası’nda ulaştığı 10 gol ve 3 asistlik performans, Gerd Müller’in 1970’te kırdığı 13 gol katkısı rekorunu egaledi.

GOL KRALLIĞINDA FARK YARATTI

Turnuvanın gol krallığı yarışında da zirvede yer alan Mbappe, 10 golle ilk sırada bulunuyor. Onu 8 golle Lionel Messi takip ediyor.

FRANSA ELENDİ, MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Fransa her ne kadar İngiltere karşısında sahadan mağlup ayrılsa da, Mbappe’nin bireysel performansı turnuvaya damga vurdu. Henüz 27 yaşında olan Fransız yıldız, kırılması zor bir rekora imza atarak futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.