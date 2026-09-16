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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediyesi Başkanlık seçimleri 8 Eylül tarihinde yeniden yapıldı. Gerçekleştirilen seçimde AK Parti’nin nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 42 oyun 23'ünü alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. CHP-YENİ Parti grubunun adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK ATANDI

Başkanvekilliği seçimi öncesinde bir anda CHP’den AK Parti’ye geçen meclis üyesi Tahir Usta, başkan yardımcılığı görevine getirildi. Yapılan atama Üsküdar’da tartışma konusu oldu.

‘HİZMET EDEBİLMEK İÇİN AK PARTİ’YE GEÇTİM’ DEMİŞTİ

Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan Tahsin Usta kendisine AK Parti tarafından belediye başkan yardımcılığı teklif edildiğini duyurmuştu. Usta "Hizmet edebilmek için" teklifi kabul ettiğini savunmuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasından sonra gerçekleştirilen başkanvekilliği seçim süreci hukuki itirazlardan sonra yeniden gerçekleştirilmişti.

8 Eylül tarihinde gerçekleşen başkanvekilliği seçiminde AK Partili Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP ve YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı.