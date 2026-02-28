İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin çeşitli şehirlerinde savunma altyapısı ve bazı sivil yerleşimlerin hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada, saldırıların İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin ağır ihlali olduğu belirtildi.

Tahran, saldırıların İran ile ABD arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekerek, buna rağmen uluslararası toplumla müzakere sürecine açık olduklarını savundu.

'MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Açıklamada, söz konusu eylemlerin Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını ihlal ettiği ve İran’a yönelik açık bir silahlı saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi. İran, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanacağını bildirdi.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılara “kararlı ve güçlü” şekilde karşılık vereceği vurgulandı.

BM’YE ACİL ÇAĞRI

Tahran yönetimi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ni uluslararası barış ve güvenliğin ihlali karşısında derhal harekete geçmeye çağırdı. Bölge ülkeleri başta olmak üzere tüm üye devletlerden saldırıyı kınamaları ve ortak tutum almaları istendi.

Açıklamada, İran’ın yabancı saldırılara boyun eğmeyeceği belirtilerek, verilecek yanıtın “kararlı ve kesin” olacağı mesajı verildi.