TAHRAN’DAN DİPLOMASİ ÇIKIŞI: "ZEMİN OLUŞTUĞU AN ADIM ATARIZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakere süreci ve bölgedeki askeri gerilime dair kritik açıklamalarda bulundu. Tahran, diplomasi kapısını tamamen kapatmasa da müzakere masasına dönüş için şartların olgunlaşması gerektiğini vurguladı.

PAKİSTAN’IN ATEŞKES ÇAĞRISINA "MEŞRU SAVUNMA" YANITI

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'ın, İran ve ABD'ye yönelik "ateşkesi uzatın" çağrısını değerlendiren Bekayi, çatışmanın fitilini İran'ın ateşlemediğini hatırlattı. Sözcü, İran’ın bugüne kadar attığı tüm adımların ABD ve İsrail’in askeri hamlelerine karşı birer savunma refleksi olduğunu belirterek, "Ordumuz, milletimizi her türlü kötülüğe karşı kararlılıkla korumaya hazırdır" mesajını verdi.

İSRAİL’DEN "SAVAŞ TAZMİNATI" TALEBİ

Bekayi, ABD ve İsrail’in hava saldırıları sırasında oluşan maddi ve manevi zararların peşini bırakmayacaklarını söyledi. İran’ın haklarını korumak için uluslararası her türlü imkanı seferber edeceklerini ifade eden sözcü, saldırgan taraflardan hesap sorulacağını ve uğranılan zararın tazmin edilmesi için harekete geçileceğini altını çizerek belirtti.

DİPLOMASİ BİR "ARAÇ" OLARAK MASADA

Müzakerelere geri dönüş ihtimaline dair soruları yanıtlayan Bekayi, diplomasiyi ulusal güvenliği pekiştirmek için stratejik bir araç olarak gördüklerini ifade etti. Bekayi, "İran milletinin kazanımlarını koruyacak ve düşmanların hain emellerini boşa çıkaracak mantıklı bir zemin oluştuğu anda, diplomatik adımları atmaktan çekinmeyiz" dedi.