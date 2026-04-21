İran basınına yansıyan haberlere göre, Tahran yönetimi ABD ile yürütülmesi planlanan diplomatik temaslara ilişkin geri adım atma kararı aldı. Yarın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleşmesi beklenen zirveye temsilci gönderilmeyeceği, arabuluculuk yapan Pakistan makamları aracılığıyla Washington yönetimine resmen bildirildi.

ATEŞKES İHLALLERİ MASAYI DAĞITTI

İran’ın bu kararı almasında, son dönemde artan ateşkes ihlalleri ve ABD cephesinden gelen açıklamaların yarattığı güvensizliğin etkili olduğu değerlendiriliyor. Görüşmelerin iptal edilmesiyle birlikte, taraflar arasındaki diyalog kanalları tamamen kapanma noktasına gelirken, diplomatik sürecin nasıl bir yol izleyeceği ve gerilimin sahaya nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor.