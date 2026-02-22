İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hava ve deniz kuvvetlerinin terör örgütü ilan edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararın “mütekabiliyet” ilkesi gereği alındığı belirtildi.

Açıklamada, AB’nin İran’ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanımasına karşılık verildiği ifade edildi. Böylece Tahran ile Brüksel arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

AB’DEN DEVRİM MUHAFIZLARI KARARI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, şubat ayında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Baskıya yanıtsız kalınamaz” ifadelerini kullanmış ve AB Dışişleri Bakanlarının Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan ettiğini duyurmuştu.

ÜRDÜN’DEN NET MESAJ

Öte yandan Ürdün, topraklarının İran’a yönelik herhangi bir askeri saldırı için kullanılmayacağını açıkladı. Ürdün devlet televizyonu El-Memleke’nin, ABD basınından The New York Times’a dayandırdığı habere göre, ismi açıklanmayan bir Ürdünlü yetkili, ülkesinin ABD ile İran arasındaki müzakerelerin siyasi bir anlaşmayla sonuçlanmasını umut ettiğini belirtti.

Haberde ayrıca, Ürdün’deki ABD askeri varlığının iki ülke arasındaki savunma anlaşmaları çerçevesinde bulunduğu ifade edildi. Bölgedeki diplomatik ve askeri hareketlilik ise yakından izleniyor.