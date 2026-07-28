İran'ın başkenti Tahran'da, kentin ana arterlerinden Cumhuri Caddesi ile Veliasr Caddesi’nin kesiştiği noktaya Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı dev boyutta bir görsel yerleştirildi.
Hazırlanan afişte, ABD Başkanı’nın boğazına sarılmış eller simgelenirken ana tema olarak intikam mesajı öne çıkarıldı.
Söz konusu çalışmanın üzerinde yer alan ifadelerde; Dena gemisindeki şehitler, rehberin kanı, konutları yıkılan mağdurlar, Minab bölgesindeki çocuklar ve güneyin mazlum halkı sıralanarak "İntikam kaçınılmaz" vurgusu yapıldı.